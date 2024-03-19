Кровожадный Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «в России не будут ждать обратно тех уехавших россиян, кто встал на позиции врага».

«Если вы внимательно слушали президента, его высказывания ведь к чему сводились: среди несогласных есть те, кто остается вместе со своей Родиной. А есть те, кто стал врагом. Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие. Их здесь не будут ждать, это точно», - заявил Песков в интервью российским СМИ.

По его словам, «предателей, которые с оружием в руках воюют против РФ, не так много, но их надо уничтожать».

«Только вчера президент говорил о тех предателях, которые действительно берут оружие и начинают против нас с вами воевать. Надо уничтожать. Слава богу, их не так много, кто встал на этот путь», - сказал Песков.