Украина запросила боеприпасы у НАТО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский на встрече с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром запросил для украинской армии боеприпасы и системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как написал Сырский в своем телеграм-канале, он проинформировал Бауэра о ситуации на фронте.

"Обсудили главные потребности сил обороны Украины. Ключевые приоритеты – боеприпасы и противовоздушная оборона. Поблагодарил коллег из НАТО за всестороннюю и последовательную поддержку Украины", - написал главком ВСУ.