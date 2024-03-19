Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:58

Часть армян, отказавшихся от гражданства Азербайджана и покинувших в сентябре прошлого года Карабах, провела акцию протеста на центральной площади Еревана. Хотя официально было объявлено, что акция посвящена социальным проблемам и в частности вопросам расселения в Армении карабахских релокантов, представители сепаратистов попытались придать ей политическую окраску, потребовав от властей Армении включить вопрос о коллективном возвращении армян в Карабах в качестве одного из условий продолжения мирных переговоров с Азербайджаном.

Это требование было сформулировано людьми, по-прежнему называющими себя «депутатами» и «членами правительства» демонтированного сепаратистского режима, который на полулегальном положении продолжает в Армении свою виртуальную деятельность. Формально карабахские армяне организовали эту акцию как протест против находящейся в стадии обсуждения жилищной программы правительства для переехавших из Карабаха армян, согласно которой им будет выделено на покупку квартиры, примерно, 7.500 долларов на каждого члена семьи, а в отдельных случаях эта сумма может быть увеличена до 12.000 долларов. Правда, чтобы подпасть под действие этой программы, карабахским релокантам необходимо получить гражданство Армении. Таким образом, официальный Ереван предусматривает единовременное переселение карабахских армян на свою историческую родину и де-факто не поддерживает инициатив по их возвращению в Азербайджан. С чем, естественно, не согласны сепаратисты и их покровители в ряде зарубежных стран, выступающие за возвращение армян в Карабах в надежде актуализировать в будущем в той или иной форме несуществующий «карабахский вопрос».

В настоящее время деятельностью в этом направлении руководит комиссия во главе с бывшим министром иностранных дел Армении Варданом Осканяном, который посетил недавно ряд западных стран, где встречался с лидерами армянской диаспоры и некоторыми общественно-политическими деятелями. График встреч Осканяна не разглашается, однако замечено, что одновременно с его зарубежными поездками значительно активизировались карабахские сепаратисты, обосновавшиеся в Ереване. Самого «президента Карабаха» Самвела Шахраманяна в последнее время не видно. Однако различные персонажи, все еще называющие себя «депутатами» или «представителями правительства», регулярно критикуют правительство на медиаплатформах, близких к оппозиционным кругам. Их главный посыл сводится к тому, что условия принятия гражданства Армении для покупки квартиры преследует единственную цель - раз и навсегда перекрыть армянским релокантам путь в Карабах. Помимо этого представители сепаратистов заявляют, что на покупку квартиры каждому члену семьи необходимо выделить не менее 12 тысяч долларов. Впрочем, на вчерашней акции социальные проблемы были отодвинуты на второй план в пользу главного требования к властям Армении - поднять в переговорах с Баку вопрос «коллективного» возвращения армян в Карабах. При этом сама идея «репатриации» сепаратистов в Карабах в принципе не означает проживание под юрисдикцией Азербайджана.

К примеру, известный трагикомический персонаж по имени Артак Бегларян заявил собравшимся на акции протеста, что армяне готовы вернуться в Карабах только «под высокие международные гарантии». Полностью отвергая вариант проживания под юрисдикцией Азербайджана, Бегларян потребовал от властей Еревана обеспечить армянам в Карабахе некий «суверенный статус». Еще один карабахский сепаратист, Гегам Степанян, называющий себя «правозащитником», сообщил участникам митинга, что специальная комиссия, сформированная из «депутатов», готовится начать переговоры с международными игроками об условиях возвращения армян в Карабах. В то же время Степанян публично признал, что вернуться в Карабах на условиях, выдвигаемых такими персонажами как Бегларян, нереально. Но, по мнению «правозащитника», теме «репатриации» ни в коем случае нельзя дать выпасть из международной повестки. Понятно, что ни один из лидеров или влиятельных игроков на Западе не может обеспечить возвращение армян в Карабах и их проживание там под каким-либо статусом. Международное сообщество признает, что Карабах является суверенной территорией Азербайджана, которую армянское население добровольно покинуло в сентябре 2023 года.