«Чудо-оружие» Путина оказалось пустышкой

Представляя в 2018 году ракету Х-47M2 «Кинжал», президент России Владимир Путин назвал ее первой в мире маневрирующей гиперзвуковой ракетой. Но ее практическое применение – на войне в Украине – заставило уже вторую страну усомниться не только в эффективности «Кинжала», но и просто в праве называться гиперзвуковой ракетой. Британские военные сомневаются, что «Кинжал» можно считать по-настоящему гиперзвуковой ракетой, пишет The Times.

По его информации, больше всего западных специалистов беспокоят такие ракеты наземного, воздушного и морского базирования, которые разрабатывает Китай, а не Россия. Китай – «единственная страна», успешно поставившая на вооружение ракеты, которые отвечают требованию по скорости 5М, сказал представитель британской военной разведки на брифинге по развитию гиперзвукового оружия, отмечает The Times.

Анализ применения «Кинжалов» в Украине заставил сомневаться в них и лидеров гиперзвуковой гонки – китайцев. Фактически Х-47M2 – «лишь запускаемая с самолета версия тактической баллистической ракеты» наземного базирования «Искандер»; «Кинжал» практически не может маневрировать на сверхзвуковых скоростях, а «его способность планировать в атмосфере на дальних расстояниях не оправдывает ожиданий»; его маневренность «нельзя сравнить с маневренностью реальной гиперзвуковой ракеты», – такие оценки дают эксперты в военных журналах, публикации в которых одобряются на уровне Компартии и Национально-освободительной армии КНР.

Хотя Путин утверждал, что «Кинжал» «не имеет аналогов» и способен преодолеть даже перспективные системы ПРО, в Украине его научились сбивать с помощью разработанных в 1970-е гг. американских систем Patriot. Траектория, по которой он движется, делает его уязвимым для таких систем ПВО, подтверждают китайские эксперты, полагая, что эти ракеты неспособны существенно изменить ситуацию на поле боя.