Китай требует у США не вмешиваться

Китай осуждает вмешательство США в территориальной спор между Китаем и Индией. Об этом заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь.

«Делимитация китайско-индийской границы является делом этих двух стран и не имеет никакого отношения к США», - подчеркнул Линь Цзянь. Китайский дипломат также отметил, что «Вашингтон никогда не жалел усилий для разжигания противоречий между другими государствами в угоду своим геополитическим интересам».

«Цзаннань является неотъемлемой частью КНР», - заключил представитель МИД КНР.

20 марта Госдепартамент США выступил с заявлением о том, что США признают Аруначал-Прадеш (Цзаннань) территорией Индии и выступают против любых односторонних попыток сдвинуть линию фактического контроля между странами. Ранее визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в спорный регион спровоцировал дипломатический протест со стороны КНР.