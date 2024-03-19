Израиль идет ва-банк

Израиль начнет штурм Рафаха, даже если это повлечет разрыв отношений с Соединенными Штатами, заявил министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер, сообщает The Times of Israel.

Издание пишет, что «перспектива штурма Рафаха танками и войсками беспокоит Вашингтон, который требует, что у Израиля должен быть план по переселению более миллиона палестинцев, которые укрылись там после того, как были вынуждены покинуть другие районы сектора Газа с начала войны».

Однако Рон Дермер заявил, что Израиль выслушает американские идеи относительно Рафаха, но город на границе сектора Газа с Египтом будет взят независимо от того, достигнут ли союзники соглашения.

«Это произойдет, даже если Израиль будет вынужден сражаться в одиночку. Даже если весь мир, включая США, восстанет против Израиля, мы будем сражаться до тех пор, пока битва не будет выиграна», – сказал он.

Дермер сказал, что, если ХАМАС в Рафахе, это приведет «к беспрецедентным атакам на Израиль со всего региона».

«И именно поэтому решимость уничтожить их настолько сильна, даже если это приведет к потенциальному разрыву отношений с Соединенными Штатами», – объяснил он.

Дермер сообщил, что в Рафахе находятся четыре батальона ХАМАС, поддерживаемые боевиками, отступившими из других частей Газы, что составляет 25% довоенной численности группировки.

«Мы не собираемся оставлять четверть из них на месте. Мы идем в Рафах, потому что мы должны», – сказал Дермер.