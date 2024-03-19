«Лукойл» будет импортировать бензин

Компания «Лукойл» столкнулась с проблемой обеспечения бензином собственной сети АЗС и ищет возможность поставок бензина из Беларуси. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на свои источники. Речь идет об объемах 30-50 тысяч тонн в месяц.

«После череды инцидентов на входящих в состав «Лукойла» нефтеперерабатывающих заводах (Нижегородском и Волгоградском), компания испытывает дефицит мощности. Длительность поставок топлива из Беларуси будет зависеть от сроков ремонта Нижегородского НПЗ, а также общей ситуации на топливном рынке России», - уточняет «Нефтегазохимия. Аналитика».

Ранее, по данным канала, после аварии на Нижегородском НПЗ и атаки на Волгоградский НПЗ, «Лукойл» уже оценивал дефицит бензина в 700-800 тыс. тонн до конца 2024 года.

При этом, по мнению экспертов, проблема будет усугубляться в случае задержки ремонта установки каталитического крекинга на НПЗ в Кстово. Компания рассматривала несколько вариантов ее решения, в том числе это и поставка бензина на АЗС «Лукойл» с НПЗ сторонних компаний.