Д'Артаньян оценил выборы в России

Приехавший в так называемый «ДНР» в качестве наблюдателя французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д'Артаньян назвал «хорошо организованными» выборы в РФ. Его слова приводят российские СМИ.

«Избирателям ничего не мешает получить избирательные бюллетени, пойти в изолированную кабину, где вы можете выбрать своего кандидата», - подчеркнул он.

Сегодня ЦИК России официально объявил Владимира Путина победителем выборов президента страны. Путин набрал 87,28% голосов (76,2 млн голосов). Итоговая явка, по данным ЦИК, составила 77,49%, в голосовании приняли участие 87,5 млн человек.

Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Проголосовать можно было за четверых кандидатов: Владимира Путина (самовыдвиженец), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).