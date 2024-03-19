Финляндия обяжется оказывать военную помощь Украине

Президент Финляндии Александр Стубб намерен подписать с Украиной соглашение о военной поддержке, сообщает финская газета Iltalehti.

По данным издания, ожидается, что подписание этого соглашения состоится в ходе визита финского лидера в Украину, дата которого не раскрывается.

Среди прочего соглашение обяжет Финляндию снабжать Украину вооружением "в течение многих лет", а также оснастить украинский военно-морской флот и поддерживать членство Киева в НАТО без уточнения сроков этого события.