Макрон заявил об угрозе быстрого поражения Украины

Украине грозит поражение в войне в ближайшем будущем, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе частной беседы в Елисейском дворце, рассказали Politico участники разговора.

«Украина может пасть очень быстро», - заявил президент Франции. По его словам, сейчас идет время разговоров, а не мобилизации, что требуется изменить.

«Надо действительно взять под контроль войска, мобилизовать гораздо больше», - процитировал другой участник разговора слова Макрона.

В конце февраля президент Франции после встречи с лидерами западных стран по вопросу поддержки Украины заявил, что «сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск» в страну, но «в будущем ничего исключать нельзя».

Позднее Макрон встретился с главами французских партий и обсудил с ними сценарий, при котором войска страны могут быть введены в Украину. В частности, он утверждал, что может послать солдат воевать с Россией, если произойдет прорыв фронта в сторону Одессы или Киева.

Также французские власти рассматривают возможность разрешить спецназу и военным подразделениям пересекать границу Украины, говорили источники Le Monde. По их словам, Париж считает, что такое решение поставит перед Россией стратегическую дилемму.