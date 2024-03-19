Россия советует Макрону не проверять

Россия «не советует кому-либо проверять опытным путем ее готовность к адекватному и жесткому ответу», заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину.

Ранее Макрон по итогам посвященной Украине конференции в Париже не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону военных действий в Украине.