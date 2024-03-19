Трасс призвала США позволить Украине применять любое оружие

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выразила надежду, что США позволят Украине использовать любое оружие и «всевозможные тактики».

По словам Трасс, она хотела бы видеть максимальную поддержку со стороны Вашингтона.

«Я хочу, чтобы США оказали Украине максимальную поддержку и позволили ей использовать всевозможное оружие и всевозможные тактики, в том числе самолеты, орудия дальнего действия», - заявила она.