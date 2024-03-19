Руслан Панахов вернулся домой

Заблудившийся в неблагоприятных погодных условиях в Лачине азербайджанский военнослужащий Руслан Панахов прибыл в родной Шамкирский район к семье, сообщает АПА.

Отметим, что азербайджанский военнослужащий, пропавший в Лачине в неблагоприятных погодных условиях, 5 марта был доставлен из Армении в Баку.

Согласно сообщению Министерства обороны Азербайджана, утром 28 февраля солдат азербайджанской армии Панахов Руслан Эльдениз оглу, двигаясь между служебными позициями на территории Лачинского района, в неблагоприятных погодных условиях потерял направление и заблудился.

Армянская сторона распространила заявление, в котором сообщила о задержании азербайджанского солдата, пересекшего условную границу.

В Армении против военнослужащего азербайджанской армии было возбуждено уголовное дело по сфабрикованным обвинениям, и Руслан Панахов был арестован по решению следователя.

4 марта Следственный комитет Армении прекратил уголовное преследование азербайджанского военнослужащего Руслана Панахова. В соответствии с соглашением, достигнутым между Арменией и Азербайджаном, в то же время жестом доброй воли было принято решение о передаче Руслана Панахова Азербайджану.