Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 21 мартa 2024, 23:32

Владимир Путин свой первый зарубежный визит совершит, вероятно, в мае, и отправится он в Пекин засвидетельствовать свое глубокое почтение великому председателю Си. Получится или нет, но такие планы, как свидетельствует Reuters со ссылкой на свои источники, имеются. Ну и в самом деле, куда же еще? Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй в своем недавнем интервью ТАСС заявил, что партнерские отношения между странами «переживают наилучший период за всю историю», «страны твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы каждой из сторон, а стратегическое взаимодействие «спиной к спине» становится все более тесным».

Посол вежливо не касается такого тонкого обстоятельства, что «наилучший период» начался после того, как Россия развязала большую войну в Европе, после чего нормальные отношения с той же Европой, на которую испокон веку ориентировалась российская экономика, стали невозможны, и пришлось поворачивать на восток. Китаю ситуация, когда Россия лишена выбора экономических партнеров и по ряду стратегических позиций поставлена в подчиненное положение перед китайской монополией, конечно, очень нравится. Товарооборот растет на глазах (за прошлый год – на 26%, в 2022 году – на 29%), на российских улицах китайские автомобили в короткие сроки почти вытеснили любые другие иномарки. Лучшее время! То, что для китайцев радость, для русских все же часто грусть. И вот уже «Известия» жалуются на то, что крупные китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях. Список длинный: Ping An Bank, Bank of Ningbo, China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank, China Zheshang Bank. Что касается китайских банков с международным участием — филиалов CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank и Mizuho Bank, они еще с 2022 года перестали работать с клиентами из России.