Властям ФРГ следует помочь Украине в доставке повесток проживающим на территории федеративной республики украинцам. Об этом заявил германский оппозиционный политик Флориан Хан, представитель Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

"Выплаты пособий косвенно перечеркивают оборонительные усилия Украины и в нашем понимании не соответствуют таким понятиям, как воинская повинность и защита собственной страны", - сказал он газете Berliner Zeitung. "Я сторонник не только отмены выплат украинцам призывного возраста", - указал депутат. По его словам, также необходима поддержка "в доставке повесток".

Каких-либо законодательных инициатив на этот счет никто в ФРГ не выдвигал.

6 января министр юстиции и защиты прав потребителей Марко Бушман в интервью газете Welt am Sonntag сказал, что законодательство ФРГ не позволяет выдавать властям в Киеве украинских мужчин, которые уехали в Германию, чтобы не подпасть под возможную мобилизацию на родине.