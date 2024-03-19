Толпы голодных, министр экономики за решеткой, ядерные ракеты от генерала Хренина наша корреспонденция

Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон

На Кубе новый социальный взрыв. Он вспыхнул во втором по величине городе Сантьяго-де-Куба на востоке страны - колыбели революции, а затем распространился на соседние города и поселки. Начался он с того, что сотни кубинских матерей собрались у здания местного комитета Компартии и стали скандировать: «Мы голодны!»

Эти женщины протестовали против того, что власти оказались неспособными накормить их детей. Однако голодают и взрослые граждане, у которых в домах нет ни еды, ни электричества. В государственных, с позволения сказать, «супермаркетах» пустые полки. Нет ни хлеба, ни молока, ни главного продута питания кубинцев — риса. К этому добавляются постоянные отключения электричества по всей стране на 10 и больше часов в сутки.

Люди скандируют, что они голодные

На острове действует сеть маленьких продовольственных пунктов, в которые приближенные к власти люди продают контрабандный товар. Однако там все цены в долларах, а что может позволить купить там рядовой кубинец, зарплата которого сейчас составляет 10 долларов в месяц? Инфляция в стране дикая, американский доллар на черном рынке стоит 325 песо, в то время как его официальный курс - 24 песо.

В феврале цена на бензин повысилась ровно в пять раз. ВВП Кубы по сравнению с 2019 годом упал на 10 процентов. После эпидемии коронавируса приток иностранных туристов из Европы и Канады, которые дают стране основную прибыль в валюте, резко сократился.

«Нынешние массовые протесты, - пишет в независимой кубинской газете «14 с половиной» Йонни Санчес, ее главный редактор, - показывают, что кубинцы потеряли страх. В результате еще более массового бунта в июле 2021 года свыше тысячи человек были арестованы, и большинство из них остаются за решеткой до сих пор. С тех пор страна была парализована страхом, но теперь доведенное до кипения население уже не может больше терпеть издевательств со стороны антинародного режима. И среди других лозунгов, которые несли протестующие, был Libertad! - «Свобода!»

Нынешние массовые протесты, - пишет в независимой кубинской газете «14 с половиной» Йонни Санчес, ее главный редактор, - показывают, что кубинцы потеряли страх

Однако власти не признают своей вины и, как обычно, возлагают всю ответственность за акции протеста на США. Кубинский МИД на следующий день после событий в Сантьяго вызвал американского посла в Гаване Бенжамина Зиффа и вручил ему ноту, в которой обвинил Вашингтон в разжигании протестов. Канал государственного телевидения провел ток-шоу под названием: «США, мафия Майами и антикубинские компании».

Крайне непопулярный президент кубы Мигель Диас-Канель, о котором его поданные говорят с добавлением нецензурной ругани, вновь заявил о том, что «помимо подстрекательства со стороны США, одной из главных причин является преступная экономическая блокада» острова. Отвечая на это обвинение, американские власти сообщают, что только в минувшем году США экспортировали на Кубу продуктов питания на сумму 336 миллионов долларов.

Уровень отчаяния кубинцев отражается и в многочисленных постах в социальных сетях. Как сообщает та же газета «14 с половиной» там публикуются фотографии бродящих по улицам в поисках пропитания душевнобольных людей, которых выставили из психиатрических клиник из-за отсутствия средств по их лечению.

Каждый день появляются сообщения о все новых случаях самоубийства отчаявшихся людей. За минувший год, по официальной статистике, их число выросло на 10 процентов, и большинство тех, кто покончил с собой, являются людьми в возрасте от 12 до 35 лет.

В последние недели одним из часто встречающихся сюжетов, которые лишают сна кубинцев, является теория о том, что на Кубе могут быть размещены ядерные ракеты. Ее подпитывают частые сообщения об углубляющемся военном сотрудничестве с Россией и Белоруссией.

С какими ракетами Хренин приехал на Кубу?

Многие поверили, что так оно есть после визита в Гавану министра обороны Белоруссии Виктора Хренина. «Точно! - решили многие пользователи социальных сетей, - теперь у нас будут размещены ядерные ракеты, направленные против США». Этим ужасающим сообщениям, напоминающим о Карибском кризисе 1962 года, который поставил мир на грань ядерной войны, во многом способствует и официальная пропаганда. В последние недели по каналам государственного телевидения была показана серия документальных фильмов, в которых говорилось о военных арсеналах кубинской армии, спрятанных под землей.

Но паранойя охватила не только широкие народные массы, но и власть предержащие. В начала марта было объявлено о задержании министра экономики Алехандро Хиля. Нет, его обвинили не в том, что он не может решить продовольственную проблему и накормить сограждан. Ему предъявили обвинения в коррупции, хотя никаких доказательств прокуратура не привела.

Единственное, о чем сообщили власти, была его предполагаемая связь с владельцем крошечной агропромышленной фирмы MediaLuna из провинции Сьего-де-Авила.

Следом за министром за решетку была отправлена его супруга. А несовершеннолетняя дочь отправилась прямиком в детский дом.

За что арестовали Алехандро Хиля?

На Кубе это стало традицией — судить высокопоставленных чиновников правительства, которые склоняются к необходимости проведения реформ или чей пост является предметом вождения для приближенных к верхушке.

В 2009 году были сняты со своих должностей вице-президент Кубы Карлос Лахе и министр иностранных дел Фелипе Перес Роке. У обоих была репутация прагматиков, которые намеревались начать на Кубе перестройку, хотя не по советскому, а по китайскому образцу времен Дэн Сяо Пина.

Однако оба были питомцами гнезда Фиделя, и до поры до времени их не трогали. Снятие произошло после того, как власти получили снятые скрытой камерой разговоры Лахе и Роке, в которых те крайне пренебрежительно говорили о «старых маразматиках», узурпировавших власть в стране.

Потерянные ими рычаги управления и контролируемые фонды достались клану Рауля Кастро.

Вероятно, этим же объясняется и арест нынешнего министра экономики. С «коррупционерами» и «врагами народа» кубинская Компартия не церемонится. Так же, как и с членами их семей.