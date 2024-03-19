Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 21 мартa 2024, 23:45

На Кубе новый социальный взрыв. Он вспыхнул во втором по величине городе Сантьяго-де-Куба на востоке страны - колыбели революции, а затем распространился на соседние города и поселки. Начался он с того, что сотни кубинских матерей собрались у здания местного комитета Компартии и стали скандировать: «Мы голодны!» Эти женщины протестовали против того, что власти оказались неспособными накормить их детей. Однако голодают и взрослые граждане, у которых в домах нет ни еды, ни электричества. В государственных, с позволения сказать, «супермаркетах» пустые полки. Нет ни хлеба, ни молока, ни главного продута питания кубинцев — риса. К этому добавляются постоянные отключения электричества по всей стране на 10 и больше часов в сутки.

На острове действует сеть маленьких продовольственных пунктов, в которые приближенные к власти люди продают контрабандный товар. Однако там все цены в долларах, а что может позволить купить там рядовой кубинец, зарплата которого сейчас составляет 10 долларов в месяц? Инфляция в стране дикая, американский доллар на черном рынке стоит 325 песо, в то время как его официальный курс - 24 песо. В феврале цена на бензин повысилась ровно в пять раз. ВВП Кубы по сравнению с 2019 годом упал на 10 процентов. После эпидемии коронавируса приток иностранных туристов из Европы и Канады, которые дают стране основную прибыль в валюте, резко сократился. «Нынешние массовые протесты, - пишет в независимой кубинской газете «14 с половиной» Йонни Санчес, ее главный редактор, - показывают, что кубинцы потеряли страх. В результате еще более массового бунта в июле 2021 года свыше тысячи человек были арестованы, и большинство из них остаются за решеткой до сих пор. С тех пор страна была парализована страхом, но теперь доведенное до кипения население уже не может больше терпеть издевательств со стороны антинародного режима. И среди других лозунгов, которые несли протестующие, был Libertad! - «Свобода!»

Однако власти не признают своей вины и, как обычно, возлагают всю ответственность за акции протеста на США. Кубинский МИД на следующий день после событий в Сантьяго вызвал американского посла в Гаване Бенжамина Зиффа и вручил ему ноту, в которой обвинил Вашингтон в разжигании протестов. Канал государственного телевидения провел ток-шоу под названием: «США, мафия Майами и антикубинские компании». Крайне непопулярный президент кубы Мигель Диас-Канель, о котором его поданные говорят с добавлением нецензурной ругани, вновь заявил о том, что «помимо подстрекательства со стороны США, одной из главных причин является преступная экономическая блокада» острова. Отвечая на это обвинение, американские власти сообщают, что только в минувшем году США экспортировали на Кубу продуктов питания на сумму 336 миллионов долларов. Уровень отчаяния кубинцев отражается и в многочисленных постах в социальных сетях. Как сообщает та же газета «14 с половиной» там публикуются фотографии бродящих по улицам в поисках пропитания душевнобольных людей, которых выставили из психиатрических клиник из-за отсутствия средств по их лечению. Каждый день появляются сообщения о все новых случаях самоубийства отчаявшихся людей. За минувший год, по официальной статистике, их число выросло на 10 процентов, и большинство тех, кто покончил с собой, являются людьми в возрасте от 12 до 35 лет. В последние недели одним из часто встречающихся сюжетов, которые лишают сна кубинцев, является теория о том, что на Кубе могут быть размещены ядерные ракеты. Ее подпитывают частые сообщения об углубляющемся военном сотрудничестве с Россией и Белоруссией.

Многие поверили, что так оно есть после визита в Гавану министра обороны Белоруссии Виктора Хренина. «Точно! - решили многие пользователи социальных сетей, - теперь у нас будут размещены ядерные ракеты, направленные против США». Этим ужасающим сообщениям, напоминающим о Карибском кризисе 1962 года, который поставил мир на грань ядерной войны, во многом способствует и официальная пропаганда. В последние недели по каналам государственного телевидения была показана серия документальных фильмов, в которых говорилось о военных арсеналах кубинской армии, спрятанных под землей. Но паранойя охватила не только широкие народные массы, но и власть предержащие. В начала марта было объявлено о задержании министра экономики Алехандро Хиля. Нет, его обвинили не в том, что он не может решить продовольственную проблему и накормить сограждан. Ему предъявили обвинения в коррупции, хотя никаких доказательств прокуратура не привела. Единственное, о чем сообщили власти, была его предполагаемая связь с владельцем крошечной агропромышленной фирмы MediaLuna из провинции Сьего-де-Авила. Следом за министром за решетку была отправлена его супруга. А несовершеннолетняя дочь отправилась прямиком в детский дом.