Некоторые страны готовы отправить войска в Украину

Весьер напомнил, что, по мнению Франции, сейчас нет красных линий и не надо воздерживаться от чего-то, даже если будет необходимость в присутствии войск в Украине.

"Мы можем сказать, что это не исключается. Для нас это очень мощный сигнал о том, что мы усиливаем поддержку Украине. Не будем себя сдерживать какими-то пределами", - пояснил посол.

В то же время Вейер добавил, что для Франции в правовом поле Россия является не врагом, а оппонентом, на которого она не собирается нападать.

"Но мы уже готовы сделать все необходимое, чтобы поддержать Украину. Вот что мы пытаемся сделать. Это не что-то согласованное с нашими друзьями и партнерами. Это то, что мы думаем, но есть некоторые страны, которых заинтересовали эти идеи. Это обсуждается", - отметил он.