Славная охота израильских войск

По итогам операции ЦАХАЛ в районе больницы «Аш-Шифа» в Газе арестованы около 600, ликвидированы более 140 террористов. Среди арестованных – высокопоставленные чиновники, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По его словам, арестованы командир батальона Саджаия «Исламского Джихада», заместитель командира Северной бригады «Исламского Джихада», ответственный за подземные туннели «Исламского Джихада» на севере сектора Газа.

«Имена высокопоставленных лиц ХАМАС будут опубликованы позже», - добавил Хагари.