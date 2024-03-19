Маск обещает вернуть зрение слепым

Американский миллиардер Илон Маск анонсировал мозговой имплант от компании Neuralink, который, согласно задумке, будет способен вернуть зрение слепым людям.

«Blindsight - следующий продукт Neuralink после Telepathy... Даже если кто-то никогда не видел, был рожден слепым, мы верим в то, что сможем восстановить зрение», - написал Маск в соцсети Х.

Предприниматель уточнил, что устройство уже испытывают на обезьянах, которые, как он подчеркнул, в ходе экспериментов не пострадали.

Он также пояснил, что изначально разрешение изображения может быть низким, «как на ранних приставках Nintendo», но со временем возможно достигнуть уровня нормального человеческого зрения.