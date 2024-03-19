Израильские солдаты расстреляли 60-летнего безоружного палестинца

В районе Гуш-Эциона, на перекрестке Элазар, на Западном берегу реки Иордан солдаты израильской армии застрелили шестидесятилетнего безоружного палестинца после того, как им показалось, что он террорист, сообщают израильские СМИ.

«Вскоре выяснилось, что речь идет о Давиде Бен-Аврааме, палестинце, который принял иудаизм и много лет жил как еврей. Он родился под именем Самеха Зайтуна в семье, которая когда-то спасала евреев в ходе погрома в Хевроне в 1929 году. Зайтун долго боролся за свой гиюр (обращение нееврея в иудаизм, а также связанный с этим обряд) и в итоге прошел его. Гиюр был подтвержден раввинатским судом рава Карлица в Бней-Браке. Новоиспеченный еврей принял имя Давида Бен-Авраама, соединив имя великого царя Давида и праотца еврейского народа Авраама, который считается первым гером.

Он пытался получить израильское гражданство, но безуспешно. Ему отказывали в этом также, как отказывают тысячам других - палестинкам, выходящим замуж за израильтян, палестинцам, которые вступают в брак за израильтянок, детям подобных пар и так далее.

Сегодня человек, который прожил свою сознательную взрослую жизнь как еврей, закончил ее как палестинец и был убит солдатами армии страны, которую он любил.

Можно сказать, что это был «трагический инцидент». Но вспоминая о том, как были убиты трое заложников, которые сбежали из плена и держали в руках белый флаг, как не раз погибали и палестинцы, которых случайно приняли за террористов (например, аутист Эяд аль-Хальк в Иерусалиме), как был убит Юваль Кастельман, который боролся с террористом в Иерусалиме, понимаешь, что это, увы, не исключение из правила, а правило», - говорится в публикации.