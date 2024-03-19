ЕС расширяется на восток

Депутаты парламента Молдовы от правящей Партии действия и солидарности приняли декларацию о поддержке курса властей на интеграцию страны в ЕС.

За нее проголосовали 54 из 101 депутата от поддерживающей президента Майю Санду партии.

Депутаты призывают все общество, включая все политические силы, проявить единство и солидарность для укрепления политического и социального диалога во имя национальных интересов и стратегической цели - интеграции и присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу, говорится в документе.

Тем временем глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС согласились на открытие переговоров о членстве в ЕС с Боснией и Герцеговиной.