Итоги саммита ЕС: Новые санкции

Главы государств и правительств Евросоюза призвали Еврокомиссию подготовить новые санкции в отношении Беларуси, Ирана и КНДР за поддержку России. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.

«Евросовет призывает верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности [Жозепа Борреля] подготовить дальнейшие санкции против Беларуси, Северной Кореи и Ирана», - отмечается в нем.

ЕС введет существенные санкции против Ирана, если страна поставит РФ баллистические ракеты.