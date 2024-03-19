Армения приютит Новикова

Задержанный в Армении по запросу Минска белорус Ярослав Новиков получит убежище в этой стране.

Светлана Тихановская в Европарламенте во время конгресса Евронеста встречалась со спикером парламента Армении Аленом Симоняном. Поднимался вопрос Новикова, задержанного по запросу силовиков Беларуси. Представители Армении сообщили, что он получит политическое убежище, сообщает пресс-служба Тихановской.

Ярослав Новиков не смог получить в Грузии болгарскую визу, поэтому в начале февраля 2024 года вынужденно приехал в Армению. Его задержали, поскольку молодой человек был включен в базу межгосударственного розыска СНГ по запросу Беларуси. На родине против него возбуждено уголовное дело за уклонение от службы в армии.

Суд взял белоруса под стражу для дальнейшей передачи в Беларусь, а апелляционный суд признал законным его арест. Генеральная прокуратора Армении получила из Минска документы, согласно которым силовые органы Беларуси требуют выдачи. Новиков обратился к армянским властям за политическим убежищем. На днях должен был состояться его разговор с сотрудниками миграционной службы.

17 марта стало известно, что в Армении по запросу силовиков Беларуси задержан не только Ярослав Новиков, а четверо белорусов. Их всех обвиняют в уклонении от призыва на воинскую службу.