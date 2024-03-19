ЕС вслед за США призывает Израиль прекратить

Лидеры ЕС впервые с начала боевых действий в секторе Газа согласовали призыв к прекращению огня. Об этом говорится в заявлении саммита Евросоюза по Ближнему Востоку.

«Евросоюз призывает к немедленной гуманитарной паузе, которая ведет к продолжительному перемирию, освобождению всех заложников без предварительных условий и предоставлению гуманитарного доступа», - говорится в документе. Саммит также в очередной раз повторил призыв ЕС к правительству Израиля не начинать операцию в Рафахе и не допустить новых вынужденных перемещений гражданского населения.

Ранее сообщалось, что власти США передали проект резолюции в Совет Безопасности ООН. В Вашингтоне рассчитывают, что документ послужит «сильным сигналом» к завершению вооруженного конфликта.