Новый проект ФИФА: Азербайджан против Монголии и еще 23 матча Что это такое?
Сегодня в Баку пройдут первые футбольные товарищеские матчи в рамках FIFA Series 2024.
В 20:00 на Республиканском стадионе Тофика Бахрамова сборная Азербайджана сыграет с национальной командой Монголии. А тремя часами ранее на арене Liv Bona Dea (новое название «Далга Арены») встретятся Болгария и Танзания.
25 марта Азербайджан сыграет с Болгарией, а Монголия – с Танзанией.
Нашу команду на эти игры выведет Ариф Асадов, который был помощником бывшего главного тренера сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи.
Что такое FIFA Series 2024? Это пилотный проект Международной федерации футбольных ассоциаций. В дальнейшем проводить матчи проекта планируется в марте каждого четного года.
FIFA Series - это товарищеские игры, в которых участвуют национальные команды разных конфедераций. В соответствии с решением, принятым Советом ФИФА в декабре 2022 года, а также в соответствии со «Стратегическими целями глобальной игры: 2023–2027-е годы», FIFA Series представляет собой товарищеские встречи с участием сборных, которые обычно не имеют возможности играть друг с другом. Конечная цель - обеспечить большее международное футбольное взаимодействие, внося конкретный вклад в глобальное развитие футбола.
В пилотной версии 24 сборные проведут по два матча - в Азербайджане, Алжире, Египте, Саудовской Аравии и Шри-Ланке. На начальном этапе организаторы будут тестировать различные форматы. Например, в Египте победители первых матчей встретятся друг с другом во вторых играх.
В число 24 сборных входят сборные всех шести конфедераций: девять команд из Африки, пять – из Азии, четыре – из Европы, три – из Океании, две – из Северной и Центральной Америки, одна – из Южной Америки.
Всего запланировано 24 матча. Первые игры состоялись 21 марта. В Алжире Андорра и ЮАР сыграли вничью 1:1. Тут также пройдут матчи Алжир – Боливия, Боливия – Андорра и Алжир – ЮАР.
В Египте встретятся: Египет – Новая Зеландия, Тунис – Хорватия. Победители первых матчей сыграют в так называемом финале, а проигравшие – в символической встрече за 3-е место.
В Саудовскую Аравию съехались сразу восемь сборных. При этом хозяева здесь не играют. В стартовых матчах национальная команда Кабо-Верде обыграла Гайану - 1:0, а Гвинея разгромила Вануату – 6:0.
Также будут сыграны встречи: Экваториальная Гвинея – Камбоджа, Бермуды – Бруней, Кабо-Верде – Экваториальная Гвинея, Гвинея – Бермуды, Гайана – Камбоджа и Вануату – Бруней.
И, наконец, в Шри-Ланке сойдутся: ЦАР – Бутан, Шри-Ланка – Папуа-Новая Гвинея, ЦАР - Папуа-Новая Гвинея и Шри-Ланка – Бутан.