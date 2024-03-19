Сегодня в Баку пройдут первые футбольные товарищеские матчи в рамках FIFA Series 2024.

В 20:00 на Республиканском стадионе Тофика Бахрамова сборная Азербайджана сыграет с национальной командой Монголии. А тремя часами ранее на арене Liv Bona Dea (новое название «Далга Арены») встретятся Болгария и Танзания.

25 марта Азербайджан сыграет с Болгарией, а Монголия – с Танзанией.

Нашу команду на эти игры выведет Ариф Асадов, который был помощником бывшего главного тренера сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи.

Что такое FIFA Series 2024? Это пилотный проект Международной федерации футбольных ассоциаций. В дальнейшем проводить матчи проекта планируется в марте каждого четного года.

FIFA Series - это товарищеские игры, в которых участвуют национальные команды разных конфедераций. В соответствии с решением, принятым Советом ФИФА в декабре 2022 года, а также в соответствии со «Стратегическими целями глобальной игры: 2023–2027-е годы», FIFA Series представляет собой товарищеские встречи с участием сборных, которые обычно не имеют возможности играть друг с другом. Конечная цель - обеспечить большее международное футбольное взаимодействие, внося конкретный вклад в глобальное развитие футбола.