Харьков полностью обесточен после «ударов возмездия» фото; видео; обновлено 16:56
Харьков в результате ударов оказался полностью обесточенным. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.
В городе было 17 прилетов (в основном - баллистикой) и наступил полный блэкаут - остановился электротранспорт, обесточен железнодорожный вокзал, пропала вода. Без электричества в Харькове около 700 тысяч абонентов.
***15:51
Российские военные совершили массированные ракетные «удары возмездия» по украинским военным и энергетическим объектам. Это стало ответом на недавние атаки украинских диверсантов на обстрелы приграничных российских территорий, в том числе и Белгороду. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в их Telegram-канале.
Отмечается, что при ударах были задействованы российские ракеты «Кинжал», ракетные комплексы и беспилотники.
***15:04
Днепровская гидроэлектростанция, которая подверглась обстрелу сегодня ночью, 22 марта, остановила работу, сообщил глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота. Он заявил, что существует риск потерять станцию.
«ГЭС-2 в критическом состоянии, ГЭС-1 тоже сейчас не работает», — сказал Сирота (цитата по NV). ДнепроГЭС состоит из двух зданий. ГЭС-1 находится на правом берегу Днепра между основной и глухой плотинами, ГЭС-2 расположена на левом берегу.
Глава «Укргидроэнерго» уточнил, что в ГЭС-1 и ГЭС-2 были прямые попадания. «Мы делаем все, чтобы поднимать затворы и отрабатывать воду, потому что, увы, через станцию мы не сможем прорабатывать эту воду», — сказал он. Сирота сообщил, что угрозы прорыва плотины нет.
ДнепроГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Украины. В год она вырабатывает 3905 млн кВт•ч. Об атаках на Днепровскую ГЭС ранее сообщалось в октябре и декабре 2022 года, а также в феврале 2023-го.
***10:06
Ночью и утром 22 марта Украина подверглась самой масштабной атаке по объектам энергетики за последнее время, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.
По его словам, повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Кроме того, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая Запорожскую АЭС (станция находится в городе Энергодар, ее контролируют российские войска).
Украинская компания «Энергоатом» уточнила, что отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ «Днепровская», которая соединяет ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. В телеграм-канале станции подтвердили отключение, но указали, что энергоснабжение ЗАЭС обеспечивается за счет линии 330 кВ «Феросплавная». «Угроз нарушений пределов безопасности нет», — подчеркнули там.
В Запорожье, который находится под контролем Украины, в результате серии взрывов поражены объекты инфраструктуры и здания, сообщил глава областной администрации Иван Федоров. Региональная патрульная полиция сообщила о перекрытии движения по автодорожному переезду через плотину Днепровской гидроэлектростанции, не уточнив причину. Днепровская ГЭС находится на реке Днепр в Запорожье, в настоящее время является крупнейшей гидроэлектростанцией под контролем Украины.
В Кривом Роге в Днепропетровской области повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул. В городе ввели графики аварийных отключений. «Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы», — написал он.
В Харькове, по словам мэра Игоря Терехова, прогремело 15 взрывов. Под удары попали объекты энергетики, город почти полностью остался без света, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Терехов заявил, что насосные подстанции обесточены.
Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов также сообщил о попаданиях по объекту критической инфраструктуры.
Взрывы также были слышны в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Свет пропал в областном центре Хмельницкой области и нескольких окрестных населенных пунктах, пишет «Суспiльне».