16:56

Харьков в результате ударов оказался полностью обесточенным. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов. В городе было 17 прилетов (в основном - баллистикой) и наступил полный блэкаут - остановился электротранспорт, обесточен железнодорожный вокзал, пропала вода. Без электричества в Харькове около 700 тысяч абонентов.

***15:51



Российские военные совершили массированные ракетные «удары возмездия» по украинским военным и энергетическим объектам. Это стало ответом на недавние атаки украинских диверсантов на обстрелы приграничных российских территорий, в том числе и Белгороду. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в их Telegram-канале. Отмечается, что при ударах были задействованы российские ракеты «Кинжал», ракетные комплексы и беспилотники.

***15:04



Днепровская гидроэлектростанция, которая подверглась обстрелу сегодня ночью, 22 марта, остановила работу, сообщил глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота. Он заявил, что существует риск потерять станцию.

«ГЭС-2 в критическом состоянии, ГЭС-1 тоже сейчас не работает», — сказал Сирота (цитата по NV). ДнепроГЭС состоит из двух зданий. ГЭС-1 находится на правом берегу Днепра между основной и глухой плотинами, ГЭС-2 расположена на левом берегу. Глава «Укргидроэнерго» уточнил, что в ГЭС-1 и ГЭС-2 были прямые попадания. «Мы делаем все, чтобы поднимать затворы и отрабатывать воду, потому что, увы, через станцию мы не сможем прорабатывать эту воду», — сказал он. Сирота сообщил, что угрозы прорыва плотины нет. ДнепроГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Украины. В год она вырабатывает 3905 млн кВт•ч. Об атаках на Днепровскую ГЭС ранее сообщалось в октябре и декабре 2022 года, а также в феврале 2023-го.

***10:06



Ночью и утром 22 марта Украина подверглась самой масштабной атаке по объектам энергетики за последнее время, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.