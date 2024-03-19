США предупредили Киев: не провоцируйте Москву

США призвали украинские власти прекратить атаки на энергетические объекты в РФ, так как это может привести к росту мировых цен на нефть, пишет Financial Times.

Источники издания рассказали, что Вашингтон направил в Киев предупреждения. Получателями стали высокопоставленные чиновники СБУ и ГУР Минобороны Украины.

По словам одного из американских чиновников, Белый дом все больше «разочаровывается наглыми атаками дронов» на нефтяные объекты на территории РФ. В США опасаются, что налеты могут спровоцировать Москву на ответные меры.