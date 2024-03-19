Пашинян летит в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в мае отправится в Москву для участия в юбилейном саммите, организованном по случаю 10-летия создания Евразийского экономического союза. Мероприятие запланировано на 8 мая. Об этом пишет газета «Грапарак», ссылаясь на свои источники.

«Наш источник не уточнил, будет ли Пашинян участвовать в ежегодных мероприятиях, посвященных Победе 9 мая, но из другого источника стало известно, что он решил остаться в Москве на несколько часов. Судя по нынешнему положению дел в армяно-российских отношениях, это маловероятно», – отмечает издание.