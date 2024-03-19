Китай и Франция надавили на Киев

По их словам, на решение Киева прекратить вести список повлияли две страны. «Это Китай, но не только», — сказал один из собеседников агентства, намекнув также на давление со стороны Франции. Другой источник отметил, что помимо Франции и КНР давление на Киев оказывали Австрия и Венгрия.

Украина в течение нескольких дней может отказаться от списка «международных спонсоров войны», в который Киев вносит компании и физические лица, продолжающие вести бизнес с Россией, рассказали Reuters два источника, знакомые с вопросом.

Список вело Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). На текущий момент в нем находится около 50 фирм. Большинство из них китайские (14): нефтегазовые CNPC, Sinopec Group, CNOOC, онлайн-ретейлер Alibaba, Китайская железнодорожная строительная корпорация (CRCC), Китайская государственная строительная инженерная корпорация (CSSEC), производитель оборудования для видеонаблюдения HikVision, промышленная группа Kerui и др.

Среди французских компаний в перечень попали четыре: Auchan, Leroy Merlin, Yves Rocher и Bonduelle. Также в нем есть фирмы из США, Германии, Италии, Швейцарии и других стран. В частности, Bacardi, Nestle, Knauf, Uniliver и др.

Помимо самого списка власти Украины уже 22 марта могут закрыть связанный с ним веб-сайт, на котором представлена подробная информация о лицах и компаниях, находящихся под западными санкциями.

Черный список не имеет юридической силы, но «доставляет неудобства» крупным компаниям, которые в него попали, отмечает Reuters. Смягчение позиции Украины агентство связывает с тем, что Киеву становится все труднее находить поддержку на международной арене.