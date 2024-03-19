Молдова не может позволить себе ПВО

Республика Молдова не может позволить себе систему противовоздушной обороны. Такая система намного превысит годовой бюджет армии. Поэтому на те деньги, которые у него есть, Министерство обороны обращает внимание на другие вопросы, такие как закупка артиллерии и развитие возможностей беспилотной обороны. Об этом заявил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый в программе Cutia Neagră.

"Это большие цифры, которые бюджет не может покрыть. Бюджет Министерства обороны составляет менее 2 миллиардов леев, а это 100 миллионов евро. Система радиусом 20-30 км превысит бюджет Национальной армии за год", - пояснил Носатый.

"Если говорить о системах противоракетной обороны, мы должны думать о системах типа Patriot, но они стоят миллиарды, и мы знаем, что те, что есть, идут в первую очередь в Украину, но, помогая Украине, партнеры защищают и нас", - добавил министр обороны.