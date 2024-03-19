Орбан: Все возможно

Виктор Орбан не исключает, что Запад решит отправить войска в Украину через 2-3 месяца. Об этом премьер-министр Венгрии заявил радиостанции Kossuth Rádió.

«Я помню, когда немцы сказали, что не готовы отправлять Украине смертоносное оружие, пошлем лучше снаряжение, каски. (...) А сейчас говорят, чтобы Германия передала Украине такие системы ракет, которыми можно ударить до Москвы. Сейчас речь идет о военном вмешательстве стран НАТО. Если они вступят в вооруженный конфликт с Россией, мировая война не за горами», - сказал Орбан.

По словам политика, то, что на данный момент кажется абсурдным и маловероятным, через два-три месяца обернется реальностью.