МИД России об «исчезновении» Кейт Миддлтон

В министерстве обратились к ситуации вокруг «исчезновения» принцессы, а также обвинениям со стороны британских СМИ, которые обвинили российские медиа в распространении фейка о смерти короля Британии Карла III.

Королевский двор и правительство Великобритании участвуют в фабрикации и тиражировании дезинформации о здоровье принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, заявил 22 марта МИД РФ.

«Члены королевской семьи и правительство Великобритании способствуют распространению фейков о состоянии принцессы Уэльской Кейт Миддлтон», - заявили в МИД РФ.

Отмечается, что намеренное игнорирование домом Виндзоров любых слухов на тему якобы «исчезновения принцессы» целенаправленно подогревается лояльными властям СМИ.

«Пока в медийном пространстве активно распространяются многочисленные «теории» о причинах долгого отсутствия принцессы, Лондон отмалчивается и уходит от прямых ответов. Тем самым власти участвуют в фабрикации и тиражировании дезинформации.

Конспирологическая кампания вновь высветила глубоко порочную природу британского политического истеблишмента, в основе которой ставшее ее базовым рефлексом стремление полностью контролировать методом массовых медийных манипуляций и фейков общественное мнение в своей стране и далеко за ее пределами», — говорится в релизе.