Из России выдворили испанского журналиста

Как написал Колас на своей странице в Х, на выезд из страны ему дали менее суток: его журналистскую визу отказались продлить в последний момент. По информации El Mundo, некий чиновник предупредил Коласа, что если журналист не успеет покинуть страну до истечения срока действия визы, у него «будут проблемы».

Ранее домой к Коласу приходили сотрудники полиции. Они требовали от журналиста прекратить освещать протестные акции жен мобилизованных.

«Некоторые из этих женщин даже не выступают против войны, по крайней мере публично, но режим знает, что давление на них в тот момент, когда их мужья сражаются, будет выглядеть очень спорно, поэтому он давит на нас», — отмечал Колас.

Хавьер Колас прожил в России 12 лет. Он был специальным корреспондентом El Mundo в Киеве во время Евромайдана, рассказывал об оккупации Крыма, войне на Донбассе и полномасштабном вторжении ВС РФ в Украину. В феврале он выпустил книгу «Путинистан» о современной России. В ней он назвал вторжение в Украину «крестовым походом по уничтожению страны, которая не вписывалась в путинский проект».