Генпрокуратура Нью-Йорка хочет оставить Трампа ни с чем

Генеральная прокуратура Нью-Йорка начала подготовку к конфискации нескольких объектов, принадлежащих Дональду Трампу, после того, как суд в прошлом месяце обязал экс-президента США выплатить штраф в размере $355 млн и плюс $99 млн в качестве досудебных процентов в рамках дела о финансовых махинациях, сообщает CNN.

По данным телеканала, Генпрокуратура вынесла судебные решения по округу Вэстчестер. Под арест может попасть частный гольф-клуб и поместье Севен-Спрингс к северу от Манхэттена.