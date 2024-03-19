Военный США слил экстремистам секретную информацию

Военнослужащий разведывательного подразделения Военно-воздушных сил США, предположительно, передал засекреченную информацию сторонникам американского ультраправого антиправительственного экстремистского движения. Об этом сообщил портал Axios.

Согласно данным следствия, бывший летчик Джейсон Грей поделился на платформе Discord изображением, которое "похоже, было секретным", со сторонниками движения Boogaloo. Указывается, что оно является "слабо организованным антиправительственным движением". Грею не предъявлено обвинений в утечке секретных документов, а опубликованное им изображение, как полагают, не получило широкого распространения, поясняет Axios.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов обнаружили на телефоне и компьютере Грея более 600 фотографий и видеозаписей, на которых дети подвергаются сексуальному насилию, говорится также в публикации. Axios сообщает, что Грей признал себя виновным в распространении детской порнографии. Подчеркивается, что в обмен на это признание правительство согласилось не предъявлять ему обвинений за распространение секретной информации.