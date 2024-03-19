О чем говорили Симонян и Тихановская

Белорус Ярослав Новиков, задержанный в Армении по запросу белорусских властей, получит политическое убежище. Об этом Светлана Тихановская была проинформирована во время встречи со спикером парламента Армении Аленом Симоняном на полях Евронеста в Европарламенте.

В ходе беседы Тихановская выразила надежду на более тесное сотрудничество между Арменией и Беларусью, сообщает Офис политика.

Тихановская высказала слова солидарности, а также поблагодарила за решение премьер-министра Никола Пашиняна не приезжать на саммит ОДКБ в Минск в ноябре прошлого года.

«У меня была отличная встреча с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном. Я надеюсь на расширение сотрудничества и партнерства как на парламентском, так и на общественном уровне. Я выразила свою поддержку усилиям по тесному сотрудничеству с Национальным собранием Армении», — написала Тихановская в X.