Москва пригрозила Токио

Посол России в Японии Николай Ноздрев считает, что администрация японского премьер-министра Фумио Кисиды взяла курс на ремилитаризацию страны и военно-техническое сотрудничество с Западом. Он пригрозил Токио тяжелыми последствиями, в том числе конкретными шагами РФ, если японские ЗРК Patriot окажутся в Украине.

«Мы будем внимательно смотреть, чтобы поставленные (Японией в США – ред.) Patriot не оказались на Украине, потому что если это случится, наступят самые тяжелые последствия для двусторонних отношений, включая наши ответные шаги», — сказал дипломат РИА Новости. Он отметил, что РФ рассматривает такую ситуацию, но о конкретных шагах пока говорить преждевременно.

По мнению Ноздрева, власти Японии поставили задачу создать благоприятные условия для военно-технического сотрудничества с зарубежными странами, включая передачу военного оборудования и технологий. Администрация Кисиды заинтересована в том, чтобы максимально быстро добиться тех результатов, которых от них ожидает США, считает посол.