Эльнур Мамедов, отдел экономики 12:55

Как уже сообщал ранее haqqin.az, дроны Службы безопасности Украины (СБУ) парализовали нефтеперерабатывающую промышленность России. В последнее время удары украинских дронов по российским НПЗ стали чуть ли не рутиной. Хотя об этом и не сообщается, но Москва, безусловно, принимает соответствующие меры. Что же касается их эффективности, то судить о них можно по тому, как дроны, запущенные СБУ Украины, чуть ли не ежедневно совершают тысячекилометровые перелеты, поражая важнейшие стратегические цели на территории РФ. Число таких атак растет, что в скором времени грозит России еще одним испытанием – дефицитом горючего, способным вызвать коллапс российской экономики. Только горюче-смазочные материалы (ГСМ), полученные путем переработки нефти, могут привести в движение транспорт, вырабатывать необходимую электроэнергию и приводить в движение бронетехнику и машины на украинском фронте.

Но если для фронта Кремль в любом случае нужные объемы ГСМ найдет и придумает что-то для особо важных промышленных объектов, то об обеспечении ГСМ сельского хозяйства в России пока не особо задумываются. А зря! Наступает посевной сезон – извечная головная боль Кремля. На этот период еще с советских времен традиционно вводятся строгие ограничения на горючее, которым стараются, в первую очередь, обеспечивать сельские тракторы, комбайны, другую технику… Но во времена СССР не было войн, а нефтеперерабатывающие заводы работали на пределе возможностей. Сегодня же этот авральный метод полностью исключен. Как бы ни старались в Кремле маскировать ущерб, нанесенный украинскими дронами российским НПЗ, он приобретает все большие масштабы.

Достаточно напомнить, что с начала 2024 года на предприятия по переработке, хранению и транспортировке российских нефтепродуктов было совершено как минимум одиннадцать налетов дронов. Атаке подверглись семь НПЗ, общая мощность которых составляет 102,5 миллиона тонн. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак оценивал объем переработки нефти в 2023 году в 275 миллионов тонн. Таким образом, атаке украинских БПЛА подверглась уже треть всех перерабатывающих мощностей России. Впрочем, в открытом доступе актуальных данных о производстве российских НПЗ нет. И хотя уровень повреждений атакованных предприятий, равно как и динамика объемов нефтепереработки, неизвестны, цены на топливо уже начали расти. Ясно, что Украина бьет по этим объектам целенаправленно. Как, впрочем, и по системе хранения нефти и нефтепродуктов, то есть по резервуарам многочисленных топливных баз, которые довольно сложно прикрыть. Но это меньшее из зол, поскольку речь идет о простых емкостях, которые легко восстановить или построить заново. Куда хуже, что дроны СБУ бьют по НПЗ. При этом все заводы, расположенные в одной тысяче километров от линии фронта, находятся сегодня в зоне поражения. А в России большинство заводов сосредоточено именно в европейской части. Так что на данный момент украинские БПЛА не могут достать только Татарстан и Башкортостан.

Судя по всему, цель, которую преследует Украина, атакуя нефтяную отрасль РФ, носит не военный характер. Дело в том, что в России производится очень много дизельного топлива, половина которого идет на экспорт. Лишить Россию дизеля, на котором работает ее военная техника, – задача нереальная. Даже если украинцам это удастся, Россия просто сократит экспорт соляра. А вот по бензину ситуация намного сложнее. 90 процентов бензина, производимого в стране, потребляется на внутреннем рынке и только 10 процентов идет на экспорт. При этом расположенный в Нижнем Новгороде НПЗ компании «Лукойл» и так уже производит из-за аварии, произошедшей не по вине Украины, на 10 процентов бензина меньше. С декабря завод находится на ремонте из-за поломки оборудования, а поставлять в Россию западное оборудование запрещено санкциями. Поэтому «Лукойл» обещает полностью восстановить работу НПЗ только к апрелю, когда начнется автомобильный сезон и потребление бензина в России возрастет.