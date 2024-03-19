После того как 18 марта Никол Пашинян на встрече с жителями Тавуша завел разговор о войне, жители приграничных сел Ноемберянского района покидают эти села. Об этом сообщил армянский журналист Оскан Саркисян.

"Две из трех поселившихся в Воскепаре (Аскипара - ред.) семей из Карабаха уехали отсюда. Из 12 семей, проживающих в Воскеване (Хошкотан - ред.), четыре готовятся покинуть село и поселиться в Араратской долине либо других районах Армении. Большинство большегрузных машин, привозящих товары в Армению, теперь едут из Баграташена (Ланбали - ред.) в Ереван, к границе Армении не по трассе Баганис - Воскепар (Баганис Айрым - Аскипара - ред.), а по дороге Алаверди. Большинство грузовиков, проезжающих через Ноемберян, предпочитают трассе, проходящей через пограничную полосу, объездную дорогу Баганис - Воскепар", - отметил О.Саркисян.