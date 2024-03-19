Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны

Россия сейчас находится в состоянии войны, заявил «Аргументам и фактам» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«О чем говорит президент? У нас появилось четыре новых субъекта федерации. И для нас главное - обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом.

Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать для своей внутренней мобилизации», - сказал представитель Кремля.