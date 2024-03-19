Блинкен вновь в Израиле

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках ближневосточного турне прибыл в Израиль. Об этом сообщил портал Ynet.

В Тель-Авиве у него запланирована встреча с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, после чего он должен встретиться с членами израильского военного кабинета.

Ранее Блинкен посетил Саудовскую Аравию и Египет. Как сообщала пресс-служба Госдепартамента, в ходе очередного ближневосточного турне госсекретарь намерен обсудить усилия по достижению соглашения о немедленном прекращении огня, предусматривающего освобождение всех оставшихся заложников, увеличение объема гуманитарной помощи сектору Газа, а также координацию в постконфликтный период.