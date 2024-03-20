МИД Польши: США знали о диверсии на «Северных потоках»

США заранее знали о подготовке подрыва «Северных потоков». Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Rzeczpospolita.

«Если верить прессе, это сделал кто-то, кто был в этом заинтересован. И американская сторона заранее знала об этом и не препятствовала этому (тут Rzeczpospolita делает ремарку, что об этом писала газета The Washington Post). Так что, похоже, было за что быть благодарным... А мое личное отношение к «Северному потоку» известно уже много лет», - заявил Сикорский, который в 2006 году называл строительство СП-1 «новым пактом Риббентропа-Молотова».

На вопрос о том, могли ли это сделать украинцы, Радослав Сикорский высказал мнение, что «это сделал кто-то, у кого был корыстный интерес».