Кремль: Украина должна исчезнуть

Россия не может допустить существование на своих границах государства, которое планирует использовать любые методы, чтобы отобрать Крым. Об этом заявил в интервью «Аргументам и фактам» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у нее Крым, не говоря уже о территории новых регионов», - сказал Песков.