Налицо очередное проявление того, как оппозиционного общественного деятеля задерживают, лишают свободы за выражение им своего мнения. Об этом заявил армянский правозащитник, адвокат Рубен Меликян, коснувшись задержания общественного деятеля Нарека Самсоняна.

Он отметил, что на Нарека Самсоняна шьют дело, в частности, по статье «хулиганство» при отягчающих обстоятельствах, которая предусматривает также лишение свободы сроком до 5 лет.

«Знайте, что Нарека Самсоняна задержали не за кражу магнитофона или применение насилия в отношении кого-либо, не за призывы к насилию, а с целью закрыть подкаст imnemnimi, претендующий на становление очень серьезной оппозиционной платформой. Из-за содержания этого подкаста. Выходит так», – сказал адвокат.

По словам Меликяна, Нарека Самсоняна задержали час назад возле дома «в стиле Никола Пашиняна, уложив его на асфальт». «Это прямой удар по свободе слова, политическая репрессия», - добавил он.

Нарек Самсонян задержан в рамках расследуемого в Следственном комитете Армении уголовного производства по признакам пп. 1 и 3 ч.2 ст. 297 УК Армении.