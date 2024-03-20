Кремль Западу: Руки прочь от российских активов

Доходы от замороженных на Западе российских финансов принадлежат России, и если активы будут экспроприированы, это повлечет катастрофические последствия для инициаторов такого шага, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы слышали из Брюсселя заявления о том, что, дескать, доходы от наших активов никому не принадлежат. Это не так. Они принадлежат хозяевам активов, и считать, что они никому не принадлежат, это как минимум абсурдно. Что касается сообщений СМИ о возможных опасениях банков, то юридическая служба любого банка понимает катастрофические последствия таких действий по экспроприации активов и для банка, и для страны в целом, и для экономики европейской и так далее. Здесь мы уже повторяли, что, конечно, будь такие решения реализованы, это повлечет очень серьезные последствия для тех, кто их принимал и реализовывал", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал информацию о том, что ряд западных банков выступил против предложений руководства ЕС о направлении доходов от замороженных российских активов на финансирование Украины. Банки опасаются, что такое решение приведет к искам к ним со стороны России, повредит их репутации и подорвет доверие к европейской финансовой системе.