Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 14:33

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, прибывший с визитом в Брюссель для участия в первом саммите по атомной энергетике, всего через несколько дней вновь вернется в столицу Бельгии, на этот раз для участия в трехстороннем саммите США-ЕС-Армения. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил прессе, что 5 апреля состоится трехсторонняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Пашиняна, на которой будет обсужден поиск путей для более тесного и продуктивного трехстороннего сотрудничества. Григорян также сообщил, что данное мероприятие направлено на «укрепление устойчивости Армении».

От других подробностей секретарь Совбеза воздержался, пояснив, что в ближайшее время появится возможность «поговорить о событии более подробно». Известно, что в последние годы Армения все настойчивее дистанцируется от России и ищет на Западе новый «зонтик безопасности». Для чего проводит по этим вопросам интенсивные дискуссии с Вашингтоном и Брюсселем. Что же касается трехстороннего саммита США-ЕС-Армения, то подобное мероприятие пройдет впервые. Что, по мнению аналитиков, подтверждает серьезность намерений Запада усилить посредством Армении свои позиции на Южном Кавказе. Следует также ожидать, что на саммите в Брюсселе Армения официально озвучит политическое решение вступить в ЕС, после чего уже в ближайшие месяцы направит официальную заявку на членство. О твердом намерении Армении вступить в Евросоюз официально заявил на днях министр иностранных дел Арарат Мирзоян. По его словам, премьер-министр Пашинян готовится подать официальную заявку на членство в ЕС не позднее осени. Россия открыто «предупреждает» Армению, что решение вступить в Европейский союз может обойтись ей очень дорого.

Судя по заявлениям высокопоставленных российских чиновников, в лучшем случае Армению ждет «украинский сценарий», а в худшем — исчезновение с политической карты мира как суверенного государства. В какой именно форме это произойдет, российские чиновники не уточняют. Хотя очевидно, что в распоряжении Москвы есть полный инструментарий «карательных механизмов». В этой связи трехсторонние переговоры, которые пройдут в Брюсселе 5 апреля, могут привести к ситуации, когда Россия предпримет против Армении экономические, политические и военные рычаги давления. Вопрос о том, смогут ли западные партнеры защитить Армению перед лицом этих угроз, пока остается открытым. В заявлении Армянского национального конгресса, возглавляемого экс-президентом Левоном Тер-Петросяном, говорится, что на фоне ухудшения отношений с Россией официальная заявка Армении на членство в Евросоюзе крайне опасна.