Франция и Германия будут разрабатывать новый танк

Германия и Франция достигли согласия о распределении задач в ходе реализации проекта разработки нового танка MGCS (Main Ground Combat System - основная наземная боевая система). Этот проект был представлен еще в 2018 году. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню.

"Сегодня мы добились прорыва. Не будет преувеличением назвать это событие историческим. Мы договорились о распределении всех задач по этому проекту - что возьмет на себя Германия, что возьмет на себя Франция, что мы делаем вместе. Во-вторых, мы договорились, что производство будет разделено между двумя странами по 50%", - сказал он. Речь, как уточнил Писториус, будет идти о "совершенно новой системе, а не о простом обновлении" уже существующих танков.

По его словам, соответствующий меморандум будет подписан 26 апреля в Париже.

В 2023 году газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники в правительственных и промышленных кругах сообщала, что проект разрабатываемого Германией совместно с Францией нового танка находится на грани провала. Правительства двух стран запустили проект шесть лет назад. Новый танк призван заменить и значительно превосходить по боевым характеристикам германский Leopard 2 и французский Leclerc.