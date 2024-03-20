Сеймур Херш: Переговоры по Украине не начались из-за угроз США Зеленскому

Переговоры об урегулировании конфликта в Украине не начались из-за угроз США лишить президента Владимира Зеленского финансирования на нужды, не связанные с боевыми действиями, заявил американский журналист Сеймур Херш.

В своем блоге на платформе Substack он написал, что переговоры были возможны всего несколько месяцев назад, однако руководство США «предъявило Зеленскому ультиматум», пригрозив лишить его 45 миллиардов долларов невоенных средств. Эти деньги Украина получает каждый год, уточнил журналист.

По информации Херша, президент Джо Байден намерен «противостоять российской угрозе НАТО», поэтому не изменит свой политический курс чего бы это ни стоило. Лауреат Пулитцеровской премии высказал мнение, что у Украины «нет пути к победе», а Россия в результате конфликта возьмет Харьков.