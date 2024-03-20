Путин о бомбардировке Белграда

Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимыми бомбардировки Югославии, проведенные НАТО в 1999 году. Запад таким образом развязал войну в центре Европы, указал российский лидер.

"То, что сделал Запад, - это вообще недопустимо. Прямо начали войну, по сути дела, в центре Европы", - сказал Путин в документальном фильме "Белград" гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова на телеканале "Россия-1".

Картина, приуроченная к 25-летию тех событий, выйдет в воскресенье. Пока на телеканале показан анонс.