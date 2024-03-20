НАТО готова к прямому конфликту с Россией

Он отметил, что в НАТО поняли изменение ситуации с безопасностью еще в 2014 году после российской оккупации Крыма. С 2019 года страны альянса начали возвращаться к коллективной безопасности: изменили оборонную стратегию, операционное планирование, силы, необходимые для выполнения всех этих задач.

"Теперь мы все понимаем, что в условиях возвращения к коллективной безопасности время не на нашей стороне. Потому что враг решает, когда и где они вас атакуют, и как долго будет продолжаться конфликт. Украина, к сожалению, в этом убедилась. Готовы ли мы? Ответ: Да! Это наша главная задача – быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется сражаться с тем, что ты имеешь. Это всегда комбинация готовности на сегодня и одновременно улучшение возможностей для будущего", – отметил Роб Бауэр.

На вопрос о готовности на восточном фланге НАТО, для которой потенциальные угрозы самые высокие, он напомнил, как альянс с 2016 года расширил присутствие в Балтии, а с началом полномасштабной войны – в Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии.